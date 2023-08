Fris en kletsnat weekend op komst: ’Zomer bereikt dieptepunt’

Zaterdag begint nog droog, maar daar komt al snel verandering in. Gedurende de hele dag kan er regen vallen en slechts af en toe is het droog. Het wordt ook maar 18 of 19 graden en er staat een matige tot vrij krachtige wind.

In onderstaande video bespreken we het kletsnatte weer met meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza. Artikel gaat verder onder de video.

Ook op zondag krijgt Nederland te maken met buien. Die kunnen plaatselijk stevig uitpakken met kans op onweer en hagel. In de loop van de avond wordt het vanuit het zuidwesten droger. Het wordt op de meeste plekken een graad of 17. Dat is behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. „De temperatuur die op zondag wordt verwacht zie je eerder in een oktobermaand”, aldus Weeronline.

In de nieuwe week lijkt er verbetering in het weer te komen. De eerste paar dagen is nog kans op buien, maar vanaf woensdag neemt de kans op neerslag af. Het wordt dan vaker droog en de zon schijnt regelmatig. Ook loopt de temperatuur op tot mogelijk 25 graden of meer richting het weekend.