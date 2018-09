Hoop voor Nashville-fans

De show die na vier seizoenen plotseling ten einde kwam, wkan wellicht een doorstart maken bij productiebedrijf CMT, dat in handen is van Viacom. De deal zou inmiddels bijna rond zijn weet The Hollywood Reporter.

Ook Hulu, Lifetime, Bravo en E! werden genoemd als potentiële kanshebbers om de serie te vervolgen nadat de kijkers in onzekerheid achterbleven met een open einde van het vierde seizoen. Makers weigerde het door ABC opgelegde lot te accepteren en zochten naar geïnteresseerden om de serie af te maken.

De serie gaat over twee rivalen in de countrymuziek, gespeeld door Connie Britton en Hayden Panettiere. Michiel Huisman was van 2012 tot 2014 te zien als muziekproducent Liam McGuinnis. De laatste aflevering van het vierde seizoen werd woensdagavond uitgezonden.