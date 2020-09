Opnieuw brand in zendmast in Gelderse Rijswijk

Ⓒ Persbureau Heitink

RIJSWIJK - In het Gelderse Rijswijk is in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw brand geweest in een zendmast. Dat gebeurde ook al in april en juni. Toen bleek de mast in brand te zijn gestoken. Het vuur richtte toen grote schade aan de mast aan. De politie onderzoekt of er nu ook sprake is van brandstichting.