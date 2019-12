Gevreesde Janjaweed duiken op in Libië

Slachtoffers uit Darfur verhalen jaarlijks van de wreedheden destijds aangericht door de Janjaweed die de mannen doodden, hun huizen in de brand staken en hun vrouwen verkrachten. Ⓒ AFP

TRIPOLI - Duizenden leden van de gevreesde Janjaweed milities uit Soedan zijn deze week opgedoken in Libië waar ze nu meevechten met de opstandige generaal Khalifa Haftar in de strijd om de hoofdstad Tripoli. De Libische hoofdstad is nu nog in handen van de internationaal erkende regering van nationale eenheid van Fayez al-Serraj.