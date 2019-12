Boris Johnson is niet zeker van zijn zaak

En de gevolgen zijn dan volgens Johnson negatief. „Ik zeg alleen tegen iedereen dat het risico reëel is dat we morgen weer naar een parlement zonder partij met absolute meerderheid gaan”, aldus de premier. Hij voorziet dan onder andere meer vertraging in de besluitvorming voor zijn land.

In de jongste peiling stevenen Johnsons Conservatieven wel af op een parlementaire meerderheid.

Johnson en zijn voorganger Theresa May zagen geen kans om hun overeenkomsten met de EU over de brexit door het parlement te krijgen. May schreef in 2017 verkiezingen uit in de hoop haar meerderheid te vergoten. Ze kwam bedrogen uit en verloor juist. De Conservatieven moesten daarna met een minderheid verder. Johnson hoopt bij de stembusgang donderdag de meerderheid weer terug te winnen.