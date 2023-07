Zet de airco maar aan: het wordt weer tropisch warm

Door een zuidenwind komen de temperaturen een stuk hoger uit dan op maandag. Aan zee komt de temperatuur uit op 23 graden, in het binnenland wordt het weer tropisch heet. De zon is trouwens niet overal gegarandeerd, in het noordwesten komt meer bewolking voor. Af en toe kan het daar zelfs een beetje regenen. In de loop van de middag kunnen we ook in het binnenland enkele regen- of onweersbuien verwachten. Later op de avond, en in de nacht naar woensdag trekken enkele buien oostwaarts over het land en kan het op meerdere plekken even flink regenen.

Hollandse zomer

Woensdag gaan we weer terug naar een enigszins normale Hollandse zomer. ’s Ochtends begint de dag met wat bewolking, maar die wordt al snel verdreven door de zon. Op verschillende plekken in het land kan er een buitje vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het kwik komt uit tussen de 20 en 24 graden.

Gedurende de rest van de week, en ook in het weekend krijgen we te maken met wisselvallig weer. Elke dag kunnen we wel een paar uur van de zon genieten, maar er komen her en der ook wolkenvelden voor met enkele buien. De temperatuur loopt op naar 21 tot 25 graden. Op zaterdag krijgen we te maken met een zuidenwind waardoor het tijdelijk weer tropisch warm wordt. Dit kan betekenen dat we ’s avonds te maken krijgen met enkele regen- en onweersbuien. Vanaf zondag keert het normale Hollandse zomerweer weer terug.