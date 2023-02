Man eist bijna 2 miljoen euro van vrouw omdat ze romantische relatie met hem afwees

K. Kawshigan en Nora Tan Shu Mei waren al vier jaar vrienden, maar toen de man hun relatie naar een hoger niveau wilde tillen, liep het mis. De vrouw zag een romantische relatie met hem niet zitten en wees hem af. Dat kon Kawshigan niet verkroppen, schrijft onder meer the Straits Times. Hij stapte naar de rechtbank en eiste een schadevergoeding van 22.000 Singaporese dollar (zo’n 15.000 euro) omdat de vrouw volgens hem ’hun overeenkomst had geschonden’. De rechter in kwestie was niet van plan de zaak te behandelen en noemde het een misbruik van het gerecht. Maar daar liet de man het niet bij.

Hij stapte naar een hoger gerechtshof en diende meerdere klachten in. Zo zegt hij dat de vrouw een trauma veroorzaakte door hem af te wijzen, maar hij klaagt haar bijvoorbeeld ook aan voor laster en eerroof. Hij eist 3 miljoen Singaporese dollar (zo’n 2 miljoen euro) van haar. De vrouw in kwestie diende een tegenklacht in en wil compensatie voor de maatregelen die ze moest nemen sinds het voorval. Zo zou ze verschillende veiligheidsmaatregelen ondernomen hebben en wil ze in therapie.

De zaak moet op 8 februari voorkomen.