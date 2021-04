Wilders razend van terrasregels: ’nou al een kater’

VVD-Kamerlid Hermans vraagt het kabinet waarom er niet is gekozen voor een latere sluitingstijd, die beter aansluit bij het alcoholverbod, dat pas om acht uur ’s avonds in gaat. Volgens PVV-leider Wilders leidt het juist tot meer besmettingen als de terrassen om zes uur dicht gaan en iedereen alsnog naar de supermarkt gaat om drank te kopen.

Wilders wijst op de lijst met beperkingen waaraan de cafés voor de heropening van de terrassen zich moeten houden, met mondkapjes, schermen, maximaal twee mensen aan een tafel die niet tot elkaars huishouden horen, enzovoorts. „Ik heb er nu al een kater van, zonder ook maar één druppel te hebben gedronken.”

Volgens Hermans moeten we de ruimte koesteren die ons is gegund. Volgens haar zijn de versoepelingen verantwoord ’zolang we de randjes niet opzoeken’. Zij benadrukt dat de druk op de zorg nog altijd hoog is en dat het ergens ’oneerlijk’ kan voelen: „Wij verheugen ons op het eerste drankje op het terras en zorgmedewerkers kunnen geen verlof nemen.” Toch laten de modellen zien dat we op een ’plateau’ zitten en de daling binnenkort inzet. Voorzichtige versoepelingen zijn nodig om ’draagvlak’ te houden in de samenleving voor de beperkingen en ’perspectief’ op verbeteringen.

’Onverantwoord’

De PvdA vindt het juist ’volstrekt onverantwoord’ om nu maatregelen los te laten. „Ik kom uit Maastricht”, zegt fractieleider Ploumen. „Er is niemand die liever op het terras wil zitten dan ik.” Zij wijst op aantal coronapatiënten op de ic’s, dat donderdag steeg met 17, waarmee in totaal 839 mensen de ic’s bezetten. Ook het OMT adviseerde ’met klem’ pas de eerste stap van het openingsplan pas te zetten als de daling werkelijk is ingezet. Het kabinet wijkt daar vanaf. Ook GL vindt vindt het nog te vroeg voor versoepelingen.

Balanceeract

D66-Kamerlid Paternotte noemt de versoepelingen die het kabinet doorvoert ’een balanceeract op een dun draadje’. Toch wijst hij juist op de voordelen: studenten die eindelijk weer echt les kunnen krijgen, winkeliers die de deuren weer kunnen openen en de avondklok die ’uitgaat’. „En hopelijk nooit meer terugkomt.”

India

Paternotte wil een verbod op passagiersvluchten vanuit India, waar een gevaarlijke mutant van het virus om zich heen grijpt. Vanaf januari geldt er een verbod op passagiersvluchten vanuit Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Het kabinet heeft op 26 maart aan het RIVM gevraagd of een vliegverbod nodig was. Dat vond het rijksinstituut toen niet nodig, en nog steeds niet. Het aantal vastgestelde besmettingen is sindsdien echter vervijfvoudigd.