Liz Truss wint leiderschapsverkiezing Britse Tories en volgt Boris Johnson op als premier

Een Britse verkiezingscampagne is natuurlijk niet compleet zonder een woordgrap. Truss kan er zelf wel om lachen. Ⓒ AFP

LONDEN - Na weken van steeds minder ruimte voor twijfel overlatende opiniepeilingen is nu zeker dat Liz Truss de nieuwe premier wordt van het Verenigd Koninkrijk. Ze krijgt het niet gemakkelijk. De inflatie is hoger dan in de omringende landen en het halve land lijkt stakingen voor te bereiden om de onvrede met het regeringsbeleid te uiten. En, oh ja, de Schotten en de Noord-Ieren zorgen ervoor dat het de vraag is hoe lang het Koninkrijk Verenigd blijft.