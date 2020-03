Vergaande maatregelen corona: lof, maar ook kritiek

Wilders vindt ook dat er nu nog meer moet worden gedaan, al is hij blij dat grote evenementen nu niet door mogen gaan. „Het is slecht dat scholen open mogen blijven. En dat er niet onmiddellijk een inreisverbod komt uit risicovolle landen.” Volgens de PVV-voorman hadden we ’veel minder in de problemen kunnen zitten’, als het kabinet eerder en kordater had gehandeld.

50Plus-fractieleider Krol vindt het kabinet nog wel een stap verder mag gaan. „In Italië zijn experts vanuit China ingevlogen, dat zouden wij ook moeten doen.” Krol zegt dat de Tweede Kamer per direct ook twee weken zou moeten stoppen met vergaderen. „Laat Kamerleden thuis blijven, de fractieleiders kunnen wel stemmen.”

50PLUS: isolement ouderen dreigt

De 50Plus-leider waarschuwt daarnaast dat ouderen niet in een isolement moeten raken. ,,Denk aan hun gezondheid, maar opa en oma horen er nog altijd bij. Laat onze ouderen niet in de steek.’’

PvdA-Kamerlid Nijboer wil dat minister Hoekstra (Financiën) meteen in actie komt met meer economische maatregelen. Uitstel van belastingbetaling voor ondernemers, werktijdverkorting. Wijzen op de economische buffers die ons land heeft, vindt hij onvoldoende. „Gebruik die buffers nu.”

SP-Kamerlid Alkaya wil dat Hoekstra ‘burgers in de reële economie’ beschermt. „We denderen af op een economische en humanitaire crisis”, sombert PVV-Kamerlid Van Dijck.

Schieten met hagel

De door het kabinet afgekondigde maatregelen kunnen op steun rekenen van coalitiepartij VVD. „Voor nu is het goed om met deze maatregelen te koersen. Ze zijn geadviseerd door het RIVM. De toekomst zal leren of die passend zijn geweest”, aldus Kamerlid Veldman.

CDA-Kamerlid Slootweg vindt zomaar economische maatregelen nemen ‘schieten met een schot hagel’. Het is heel begrijpelijk dat je niet alle maatregelen op elk moment inzet, als je niet weet wat het effect is”, verdedigt hij zijn partijgenoot Hoekstra. Die laat weten dat hij bereid is actie te ondernemen, maar ook zijn hoofd koel wil houden. „Maar waar we kunnen, moeten we bereid zijn heel ver te gaan.”

