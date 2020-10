Steven Van Gucht Ⓒ Hollandse Hoogte

BRUSSEL - De coronacijfers in België blijven sterk toenemen. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen In de week van 9 tot 15 oktober bedroeg 7876, een stijging van 79 procent ten opzichte van de week ervoor. Op twee dagen ging het aantal meldingen over de 10.000 heen en overleden gemiddeld 30 Covid-19-patiënten per dag, meldt het gezondheidsinstituut Sciensano.