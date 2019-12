Hoop op doorbraak

Volodomir Zelenski bezocht gisteren de Oekraïense troepen bij Donetsk. Ⓒ foto EPA

MOSKOU - Komende maandag zullen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense collega Volodomir Zelenski elkaar voor het eerst ontmoeten in Parijs, in een poging het sinds 2015 totaal in een impasse geraakte vredesoverleg tussen beide landen uit het slop te trekken.