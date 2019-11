Weer lange celstraf geëist tegen doodrijder

De verdachte is volgens het OM opzettelijk ingereden op de motor waarop beide slachtoffers zaten. De Amsterdamse rechtbank veroordeelde de man in juli dit jaar al tot een gevangenisstraf van acht jaar en een rijontzegging van acht jaar. De verdachte ging tegen dat vonnis in hoger beroep.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er aan het ongeval een verkeersruzie voorafging. Dit blijkt onder meer uit verklaringen van de bestuurder van de auto en verscheidene getuigen. De motorrijder zou de auto van de verdachte hebben gesneden op de A10 bij het Coenplein. De verdachte schrok van deze actie en raakte daarop de vangrail. Vervolgens ging hij achter de motorrijder aan en heeft hij volgens getuigen meerdere keren richting de motor gestuurd.