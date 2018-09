Digitaal magazine voor nabestaanden ramp MH17

,,In het e-magazine leggen we uit hoe het onderzoek in elkaar zit. Er werken zo'n honderd mensen aan mee, uit de betrokken landen: Australië, België, Maleisië, Oekraïne en Nederland'', aldus Wilbert Paulissen, hoofd landelijke recherche van de politie. Het gaat volgens hem om het grootste onderzoek uit de geschiedenis van de politie. ,,Alles wordt uit de kast gehaald om dit drama op te helderen.'' Het e-magazine is een gezamenlijke productie van politie en het Openbaar Ministerie (OM).

,,Het is vooral gemaakt voor de nabestaanden, zij zijn de norm voor ons. Maar voor iedereen is dit een interessant magazine'', aldus Paulissen. De eerste resultaten van het onderzoek worden na de zomer gepresenteerd. ,,Dan gaat het vooral om het wapen dat is gebruikt en de plaats waarvandaan dit wapen is afgevuurd. De andere resultaten komen later.''

Het magazine is te vinden via de website van het OM en politie.nl.