LIVE | Rechtszaak over afsteekverbod vuurwerk Rotterdam

LIVE – Verslaggever Koen Nederhof is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 15.00 uur).

Rotterdam is de eerste gemeente van Nederland waar een afsteekverbod voor het hele gemeentelijke gebied in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, gemeentelijke regels) is opgenomen. Dit heeft grote gevolgen voor de Rotterdamse vuurwerkondernemers, aldus de organisaties.

De Rotterdamse gemeenteraad stemde in april in met een wijziging van de APV waardoor een vuurwerkverbod mogelijk werd. Nadat de gemeente bezwaren van de branche naast zich had neergelegd, werd besloten tot een gang naar de rechter.

De branche heeft geen bezwaar tegen vuurwerkvrije zones, maar ziet een algeheel afsteekverbod niet zitten. Zij vindt dat een kleine groep raddraaiers het niet voor de rest van Rotterdam mag verpesten.