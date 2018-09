Moskou: militaire opbouw Polen bedreigt ons

Vertrekkend president Barack Obama heeft de troepensterkte in Europa vergroot vanwege de opgelopen spanningen met Rusland. Ook in Nederland is weer zwaar wapentuig neergezet. In het Limburgse Eygelshoven heropenden de Amerikanen in december een groot depot. Daar staan honderden tanks, pantserwagens en ander materieel opgeslagen om Moskou af te schrikken.

