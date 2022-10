LIVE | Verdachte Hein B. in Mallorcazaak: ’Hou niet van vechten’

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd op 14 juli 2021 kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal. Heuvelman belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Het slachtoffer overleed op zondag 18 juli 2021 aan zijn verwondingen. Sanil B. (20), Mees T. (19) en Hein B. (19), die terechtstaan voor doodslag, ontkenden alle drie dat ze betrokken waren bij de fatale mishandeling.

Op beelden die woensdag meermalen in de rechtbank werden vertoond is te zien dat B. samen met medeverdachte Sanil B. een vriend van Heuvelman trapt, die dan al op de grond ligt. Op hun rechterschoenen is dna van het slachtoffer gevonden.

’Alsof je voetbalt’

Volgens B. was Sanil kort daarvoor in zijn gezicht gespuugd. Hij erkent daarna het slachtoffer te hebben getrapt met de binnenkant van zijn voet, „alsof je voetbalt.” Hij raakte het slachtoffer naar eigen zeggen op schouderhoogte. „Ik heb niet vol uitgehaald, met alle kracht”, antwoordde B. op vragen wie van de twee de vriend van Heuvelman knock-out sloeg.

Dinsdag op de eerste zittingsdag riep een van de rechters de groep van negen jonge Hilversumse verdachten op om openheid van zaken te geven, omdat iedereen ontkent met Heuvelman te hebben gevochten. Over die oproep zei B. woensdag: „Ik was het helemaal eens met wat is gezegd. Dat wil ik wil ook ontzettend graag weten. Ik hoop dat iemand die meer weet iets verklaart.”

De rechtbank vervolgt de tweede zittingsdag met het bespreken van de feiten met de 19-jarige Mees T. Deze Hilversummer zit sinds dinsdag weer in voorarrest, omdat hij de schorsingsvoorwaarden had geschonden. Na zijn vrijlating in januari gebruikte hij drugs en afgelopen zomer ging hij tegen het advies van de reclassering in met vrienden op vakantie. Het voorarrest van T. geldt tot de datum van de uitspraak, 18 november.