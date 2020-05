Jeugdfonds schiet gedupeerden coronacrisis te hulp

In de maandag gelanceerde campagne 'Mag ik straks ook weer meedoen?' wordt het belang van samen sporten en meedoen aan culturele activiteiten onderstreept. In Nederland groeien ruim 272.000 kinderen op in armoede en dat aantal zal door de crisis toenemen, vreest het fonds.

Het geld wordt niet overgemaakt aan de ouders, maar direct betaald aan de vereniging waar het kind lid van is, zoals een voetbal- of judoclub, muziek- of dansvereniging.