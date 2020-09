Politie beëindigt bruiloftsfeest na massaal overtreden coronaregels

„Jammer en onverstandig en dus niet gek dat de maatregelen worden aangescherpt,” schrijven ze op Twitter.

Volgens de eigenaar van camping Amara Hoeve, Pieter Wonder, was de politie „op oorlogspad.” „We waren al in de stopfase. Alle feesten hier eindigen om 23.00 uur, want ik moet ook rekening houden met andere gasten. (...) De politie kwam heel agressief binnen. Ze hadden ook één agent en een ambtenaar kunnen sturen.”

Wonder geeft wel toe dat niet iedereen anderhalve meter afstand hield en dat de uitgedeelde mondkapjes niet door alle aanwezigen werden gedragen. „We hebben iedereen gevraagd of ze ziek of verkouden waren, van iedereen de temperatuur opgemeten, en van iedereen de gegevens genoteerd. Alles om gezond te feesten, want ik wil een gezonde camping”, zo vertelt hij aan NH Nieuws.