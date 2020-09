Polls: Trump en Biden nek-aan-nek in cruciale staten

Beluister onderaan dit artikel de Trump vs Biden podcast van De Telegraaf.

Biden, de 77-jarige voormalige vicepresident onder Barack Obama, gaat landelijk wel ruim aan kop. Hij heeft volgens een recente peiling een voorsprong van 8 procent. Dat betekent echter niet dat hij verzekerd is van de overwinning. De 74-jarige Trump kreeg in 2016 landelijk zo’n 2,9 miljoen stemmen minder dan zijn tegenstander Hillary Clinton, maar won nog steeds de presidentsverkiezing door doorslaggevende staten binnen te halen.

Dat scenario zou zich ook dit jaar kunnen voordoen. Dat komt doordat kiezers de president niet rechtstreeks kiezen. Per staat zijn kiesmannen te verdelen en het kiescollege van de in totaal 538 kiesmannen kiest uiteindelijk de president. Wie de meeste stemmen krijgt in een staat, krijgt doorgaans ook alle kiesmannen die daar te verdelen zijn.

Trumpsupporters in de doorslaggevende staat Florida. Ⓒ Hollandse Hoogte / Zuma Press

’Shy Vote’

Uit de recente peilingen blijkt dat Trump en Biden gelijk opgaan in Florida en North Carolina. Biden staat 1 procentpunt voor in Arizona, 3 procentpunten in Pennsylvania en 5 punten in Wisconsin en Michigan. Die cijfers liggen in veel gevallen binnen de foutmarges. Dat betekent dat geen van de kandidaten duidelijk op voorsprong staat. Experts wijzen ook op de ’Shy Vote’ - Amerikanen die niet voor hun stem op Trump zouden uitkomen, of simpelweg niet te peilen zijn.

Aanvankelijk leek Trump mede door een sterke economie en lage werkloosheid af te stevenen op een nieuwe verkiezingswinst. Het coronavirus gooide begin dit jaar roet in het eten en deed de winstkansen van de Democratische kandidaat Biden flink stijgen. De afgelopen weken kruipt Trump volgens de polls weer dichter tegen zijn tegenstander aan. Dinsdag staat het eerste presidentiële debat tussen de twee op de planning.

