Warmterecord in juninacht

DE BILT - Het KNMI heeft in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 juni een warmterecord genoteerd. Het kwik daalde in De Bilt tot 17,1 graden. Nooit eerder bleef de temperatuur in de nacht van 5 juni zo hoog. Het oude record stamt uit 1950, toen het in het Groningse Eelde 17,0 graden werd.