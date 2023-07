Plezier van korte duur: net gerepareerde auto vliegt in de hens tijdens proefrit

Huissen - Vol enthousiasme stapte een bestuurder in het Gelderse Huissen dinsdag in een zojuist gerepareerde auto. Hij had het voertuig flink onder handen genomen en besloot dit te testen met een proefritje. Maar dit ging volledig mis...