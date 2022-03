Rutte op Eurotop: ’Geen versnelde toetreding EU voor Oekraïne’

Het verzoek van president Volodimir Zelenski wordt donderdagavond besproken op de bijeenkomst. Mark Rutte geeft geen antwoord op de vraag of Nederland voor of tegen toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie (EU) is. „Het is nu niet aan de orde, omdat er jaren overheen kunnen gaan voor een land lid is. Het is een traag proces, waar eerst de Raad en de Commissie naar moeten kijken”, zei hij bij aanvang van de top. „Daarna komt pas aan de orde wat andere lidstaten daarvan vinden. Ik heb van de week nog tegen Zelenski gezegd: ik wil kijken wat we op korte termijn kunnen doen om hechter samen te werken. Dat doen we nu al, en dat kunnen we verdiepen.”

’Precedent’

Rutte is in ieder geval geen voorstander van een versnelde toelatingsprocedure voor Oekraïne, waar Zelenski om heeft gevraagd. Daarin staat hij niet alleen. „Bijna alle landen die ik in West-Europa spreek zeggen dat je dat niet moet doen. Ik heb ook tegen Zelenski gezegd dat zo’n procedure helemaal niet bestaat.” Rutte is bang om een precedent te scheppen. „We hebben ook landen op de westelijke Balkan die al jaren bezig zijn kandidaat-lidmaatschap te verkrijgen, denk aan Albanië en Macedonië. We zijn allemaal familie, laten we nou kijken wat we praktisch kunnen doen.”

Premier Mark Rutte komt aan bij het kasteel van Versailles. Ⓒ Foto ANP/HH

Wat ’hechter samenwerken’ precies inhoudt, is nog niet duidelijk. „We zouden vaker bij elkaar kunnen komen met Oekraïne en kijken wat we op praktisch gebied nog meer kunnen doen. Naast wat we al bijdragen: het leveren van defensieve wapens, humanitaire steun, medicijnen en natuurlijk de sancties die we hebben opgelegd.” Volgens de premier hoort het land ’bij de Europese familie’.

’Historische beslissingen’

Gastheer Emmanuel Macron liet weten dat hij terughoudend is over toetreding van Oekraïne. „Kun je een toelatingsprocedure beginnen met een land in oorlog? Ik geloof het niet. Maar moeten we de deur dichtgooien en zeggen dat het nooit kan? Dat zou onrechtvaardig zijn”, zei hij voor hij de bijeenkomst opende.

Donderdag en vrijdag spreken de regeringsleiders over de reactie van de Europese Unie op de oorlog in Oekraïne. Ze zullen het hebben over meer samenwerking op defensiegebied, het verminderen van de afhankelijkheid van Russisch gas en een stevigere economische basis. „We moeten solidair zijn om een gemeenschappelijk Europa te bouwen”, aldus de Franse president. Hij hoopt op ’historische beslissingen’.