Sanne: 'Ik heb een ander leven dan vroeger'

Je hele band bestaat uit mannen. Nooit behoefte aan een vrouw erbij?

"Nee, ik ben het gewend. Ik had altijd al vooral mannelijke vrienden. Ook een hartsvriendin, maar dan zochten we samen de jongens op. Ik heb geen idee waarom ik zo goed met mannen kan opschieten."

"Wat de band betreft, is het gewoon zo gelopen, we zaten bij elkaar in de klas. Ach, en als ik alle kerels zat ben, neem ik gewoon een vriendinnetje mee. Kan ik daar tegenaan klagen als ik ongesteld ben en me dik voel, haha! Toch zou ik niet snel met vrouwen in een band gaan zitten. Nu ben ik de enige en is iedereen heel lief voor me. Dat bevalt me wel!"

De afgelopen jaren is je carrière hard gegaan. Ben je veranderd?

"Mijn leven is wel anders dan ervoor. Het is nu stabiel, ik heb er hard voor geknokt om dat zo te krijgen. In Daan ontmoette ik een lieve jongen en heb bewust gedacht 'Is dit wel mijn ding? Ben ik hier klaar voor?' Inmiddels zijn we al meer dan vier jaar samen."

"Ik hoor van mensen om me heen dat ik door die rust een prettiger mens ben geworden. Tegenwoordig kan ik ook echt gaan zitten en denken over hoe fijn alles is. Vandaar dat ik op mijn laatste album ook verschillende liedjes heb staan om de mensen om me heen te bedanken."

Je hebt tegenwoordig ook een tv-carrière…

"Ja, dat ging per ongeluk."

Had je geen plan?

"Welnee joh, voor The Voice werd ik gevraagd en dacht 'Als ik 'nee' zeg, vragen ze iemand anders en als ik die daar straks in die stoel lol zie hebben, krijg ik spijt'. Dus heb ik 'ja' gezegd. Achteraf ben ik blij, want het was te gek. Al heb ik ook een paar keer in de kleedkamer zitten huilen als ik weer iets had gezegd waar ik toch niet zo blij mee was. En ik vond het vreselijk om mensen naar huis te sturen, omdat ik weet hoe dat voelt. Ik deed een keer mee met de mini-Soundmixshow en toen ik eruit lag, was ik daar zo ziek van dat ik ervan heb gekotst."

