Tiener vliegt in vrachtruim naar Dubai

Dat meldde het Chinese staatspersbureau Xinhua woensdag over het incident enkele dagen eerder.

In Shanghai was de jongen in een onbewaakt moment over het hek bij de luchthaven geklommen en in de laadruimte van het vliegtuig gekropen. Hij wilde naar Dubai omdat daar zelfs bedelaars goed geld verdienen, zo motiveerde de jongen zijn reis. De tiener is in Dubai door de politie in hechtenis genomen. Het Chinese consulaat is ingeschakeld.