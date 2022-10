Wie wordt de opvolger van Staghouwer? CU vindt nieuwe landbouwminister

Op 5 september gooide Staghouwer de handdoek in de ring na aanhoudende kritiek op zijn functioneren. Zo was er flinke onvrede in de Tweede Kamer én de agrarische sector over zijn zogeheten ’perspectiefbrief’, waarin geen perspectief voor de boeren werd aangetroffen. Staghouwer vond zelf dat hij ’niet de juiste man op de juiste plek’ was.

Het aantreden van de nieuwe CU-bewindspersoon komt op een netelig moment: twee dagen voordat VVD-coryfee Johan Remkes zijn bevindingen presenteert over het stikstofbeleid van het kabinet. Remkes leidde de afgelopen maanden gesprekken tussen boeren en kabinet voor een uitweg uit de stikstofimpasse.

’Hondenbaan’

Het was een lastige klus voor CU om een opvolger van Staghouwer te vinden. In Den Haag wordt gesproken over een ’hondenbaan’ met een groot afbreukrisico. De kans is bovendien aanzienlijk dat de nieuwe minister streng beveiligd moet worden, vanwege de grimmige sfeer rond het stikstofdossier.

In de Kamer is de afgelopen weken driftig gespeculeerd over de opvolging. Zo werd de naam van oud-minister Arie Slob genoemd, net als die van oud-staatssecretaris Paul Blokhuis (die eerder aangaf graag door te willen gaan als bewindsman), oud-Kamerlid Joël Voordewind, zittend parlementariër Pieter Grinwis en de Overijsselse Commissaris van de Koning Andries Heidema. Ook de naam van CU-wethouder Leon Meijer uit Ede zingt rond.