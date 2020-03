Nu 128 coronabesmettingen in Nederland

Eerder werd bekend dat in Nederland de eerste coronadode is gevallen: een 86-jarige man die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, is vrijdag gestorven. De besmettingsbron van deze patiënt uit Hoeksche Waard is tot nu toe onbekend.

Van de in totaal 128 patiënten, zijn er 101 die óf in het buitenland besmet zijn geraakt, of contact hebben gehad met bevestigde patiënten. Van alle andere mensen is niet bekend hoe zij aan het virus komen.

Van de nieuwe patiënten zijn vijf personen opgenomen in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie.

Viroloog Ab Osterhaus stelt dat het eerste overlijdensgeval van vrijdag ’in de lijn der verwachting’ ligt. ,,Bij deze epidemie sterft tussen de 1 en 2 procent aan de gevolgen ervan. Ouderen, en dan zeker tachtigplussers, zijn een risico-groep.” Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en premier Mark Rutte hebben de nabestaanden veel kracht en sterkte toegewenst.

’Andere dynamiek’

Donderdag waren er nog 82 besmettingen geteld, waarmee het aantal coronagevallen nu een derde hoger ligt. Microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht stelde toen al te vrezen dat de ’geest uit de fles is’.

„Het lijkt erop dat we in de overgangsfase zitten van alleen besmettingen in ons land door import uit het buitenland, naar mensen die elkaar nu besmetten. Dan krijg je een heel andere dynamiek in de cijfers”, aldus Bonten gisteren.

Wereldwijd boven grens van 100.000

Volgens de Johns Hopkins University, die op basis van onder meer data van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de huidige stand van zaken bijhoudt, ligt het aantal besmettingen wereldwijd sinds vrijdag boven de 100.000, waarvan ruim 80.000 in China.