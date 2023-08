BMW vermorzelt parkeerlift: 32 auto’s klem

ROTTERDAM - Bewoners van een woontoren De Hoge Erf aan de Rochussenstraat in Rotterdam moeten het voorlopig zonder hun auto stellen, omdat een BMW door de parkeerlift is gezakt in hun ondergrondse parkeergarage.

De zwaar beschadigde BMW in de autolift in het wooncomplex, waardoor de lift onbruikbaar is. Ⓒ foto Bewoners- groep De Hoge Erf