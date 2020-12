Horror: moeder sluit zoon 28 jaar op in vervuilde woning

De politie gaat het appartement binnen waar de moeder haar zoon 28 jaar lang verborgen hield. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

STOCKHOLM - Een moeder is in Zweden gearresteerd op verdenking van het 28 jaar lang opsluiten van haar zoon in hun appartement. Hij raakte in die tijd ondervoed en heeft bijna geen tanden meer, meldden de politie en Zweedse media dinsdag.