Moeder in Zweden opgepakt wegens 28 jaar lang opsluiten zoon

„De moeder wordt verdacht van illegale vrijheidsbeneming en het veroorzaken van lichamelijk letsel”, zegt de politiewoordvoerder van Stockholm.

Hij zei dat de man „heel lang opgesloten zat” in het appartement in de zuidelijke voorstad Haninge van Stockholm, maar wilde geen commentaar geven op berichten in de media dat hij al 28 jaar vastzit.

Volgens berichten in de dagbladen Expressen en Aftonbladet had de moeder haar zoon van school gehaald toen hij 12 jaar oud was en hem sindsdien opgesloten gehouden in het appartement.

Een niet bij naam genoemd familielid vond de nu 41-jarige zoon zondag nadat de 70-jarige moeder naar het ziekenhuis was gebracht, meldde Expressen. De man had ontstoken zweren op zijn benen, kon nauwelijks lopen, had bijna geen tanden en een beperkt spraakvermogen.

De politie wilde geen commentaar geven op die details en zei alleen: „De man ligt in het ziekenhuis. Zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend.”

Het niet-geïdentificeerde familielid dat de man vond, zei dat het appartement eruitzag alsof het al jaren niet was schoongemaakt. „Er was urine, vuil en stof. Het rook verrot”, zei ze tegen Expressen, eraan toevoegend dat ze door stapels rotzooi moest waden om door de gangen te komen.