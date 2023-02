Directrice (57) hielp leerlingen spieken, nu staat ze op internationale opsporingslijst

Een ’internationale klopjacht’ op Poh Yuan Nie die veroordeeld is tot vier jaar cel omdat ze volgens de autoriteiten van Singapore schuldig is aan het plegen van ’grootschalig bedrog in het onderwijs’. Ze zou het brein zijn achter ’extreme examenfraude’ in 2016, zo schrijft CNN.

Samen met drie leerkrachten zou Poh een systeem hebben gebouwd bestaande uit bodycams, draadloze oortjes en Bluetooth-toestellen. Hierdoor konden ze zes leerlingen helpen tijdens hun examens aan het einde van het schooljaar. Via de bodycam kon Poh de vragen lezen, die ze vervolgens voorlas aan haar collega’s. Die gaven haar en de leerlingen daarna de antwoorden.

Omkoping

Volgens gerechtelijke documenten, die in handen zijn van CNN, kregen Poh en haar collega’s elk een bedrag van 8000 Singaporese dollar, ongeveer 5600 euro, van een Chinese man als zij deze zes studenten hielpen hun examens te halen. De man, zijn identiteit is onbekend, wilde namelijk dat ze naar een goede universiteit konden gaan.

De autoriteiten van Singapore en Interpol vermoeden dat Poh ondertussen al is gevlucht naar het buitenland.