Weer een IS-leider dood: ’Loyale zoon’ Abu Hussein zat verstopt in huis tussen de olijfbomen

Door Ralph Dekkers

Abu Hussein al-Qurashi blies zichzelf waarschijnlijk op voordat hij gevangengenomen kon worden. Ⓒ ANP / Associated Press

DAMASCUS - Niemand wist wie hij was en nu is hij alweer dood: Abu Hussein al-Qurashi, de leider van Islamitische Staat. Hij is de vierde ’kalief’ die in 3,5 jaar tijd het loodje legt, dit keer door een operatie van de Turkse militaire inlichtingendienst MIT. President Erdogan maakte diens dood wereldkundig, twee weken voor de razend spannende presidentsverkiezingen in Turkije.