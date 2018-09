’Kom niet naar Boxmeer’

Enkele straten staan onder water. De politie vraagt de dorpen te mijden. Er is sprake van een lokaal ’verkeersinfarct’. De afritten naar Boxmeer op de A73 en A77 gingen tijdelijk dicht. In supermarkt Jumbo stond een laag water.

Bij een andere supermarkt liep een parkeergarage vol tot een meter onder het plafond. De supers hebben de deuren moeten sluiten. Ook het eeuwenoude kasteel Tegelarije liep onder, net als een sporthal en meerdere kelders. De hulpdiensten rijden af en aan.

Brabant werd eerder deze week ook al getroffen door zware buien en dus ondergelopen straten. Ook toen kregen Boxmeer en Deurne de volle laag.

Code oranje

In Limburg en Noord-Brabant geldt code oranje vanwege de onweersbuien. Plaatselijk kan er heel veel regen in korte tijd vallen. Vooral in het noorden van Limburg en het oosten van Noord-Brabant kan dat tot overlast leiden, meldde het KNMI eerder.

Afgelopen nacht ging de A74 vanuit Duitsland dicht na een verzakking van een talud. Daardoor lag er een flinke laag modder en stenen op de weg. #Wateroverlast in huizen #Boxmeer. In dit geval in Bakelgeert. pic.twitter.com/Ym0glIlkW0— De Maas Driehoek (@DeMaasDriehoek) June 2, 2016