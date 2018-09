Merkel: Duits-Turkse banden zijn sterk

Turkije, dat dit standpunt ten stelligste verwerpt, heeft zijn ambassadeur in Duitsland teruggeroepen voor overleg.

,,Er is veel dat Duitsland bindt aan Turkije, en zelfs als we een verschil van mening hebben over een individuele zaak, is de breedte van onze banden en onze vriendschap geweldig'', zei Merkel op een persconferentie met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

Ze voegde eraan toe dat Duitsland de dialoog tussen Turkije en Armenië ondersteunt en goede betrekkingen nastreeft met Ankara.