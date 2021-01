Assange komt niet voorwaardelijk vrij

De VS gaan in hoger beroep om Assange alsnog uitgeleverd te krijgen en wilden niet dat hij voorwaardelijk zou vrijkomen. Een advocaat van de Amerikaanse regering waarschuwde dat de WikiLeaks-oprichter weer zou kunnen vluchten. Zo heeft Mexico hem politiek asiel aangeboden.

De 49-jarige Assange deed eerder ook al een poging vrij te komen. Hij wilde zijn uitleveringszaak buiten de gevangenis afwachten. De rechter zag dat toen niet zitten omdat hij werd gezien als vluchtgevaarlijk. Zo vluchtte Assange in 2012 naar de Ecuadoraanse ambassade in Londen terwijl hij voorwaardelijk vrij was. De Ecuadoraanse regering wees hem na zeven jaar de deur, waarna de Britse politie hem arresteerde.