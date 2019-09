José Moree Ⓒ Foto: Sasha Lambert

Tegenwoordig heeft ze een vaste column in VROUW Magazine, maar je kent Juf José vást nog van haar online columns... José Moree is getrouwd met Wichard, moeder van Gijs (14) en Fien (12), docent Nederlands op een middelbare school en mentor van 4 mavo. In haar eerste column moet ze meteen met de billen bloot.