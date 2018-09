Homeland wordt verlengd met 7e en 8e seizoen

Anders dan gebruikelijk begint het zesde seizoen niet komend najaar, daarvoor moeten de kijkers wachten tot januari 2017. Het zesde seizoen speelt zich af in New York, een paar maanden verder dan de vijfde reeks die in Duitsland werd opgenomen, waar hoofdpersonage Carrie Mathison (Claire Danes) een terroristische aanslag verijdelde.

In het zesde seizoen is Carrie woonachtig in het stadsdeel Brooklyn in New York en werkt ze voor een stichting die moslims in de Verenigde Staten steunt. De verhaallijn begint na de Amerikaanse presidentsverkiezingen en loopt tot de inauguratie van de nieuwe president. Dat is een spannende overgangstijd, volgens de makers.

De opnames van Homeland 6 beginnen in augustus in New York, met opnieuw Claire Danes, Rupert Friend, F. Murray Abraham en Mandy Patinkin in de cast.