Verdachten horen strafeisen voor moord op Derk Wiersum OM eist ook in hoger beroep levenslang tegen verdachten moord advocaat Wiersum

SCHIPHOL - Tegen de twee verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum is door het Openbaar Ministerie ook in hoger beroep levenslang geëist. Giërmo B. (39) en Moreno B. (34) werden eerder door de rechtbank beiden veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf. Zowel het OM als de verdachten gingen in hoger beroep.