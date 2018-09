Moederbedrijf DAS schrapt 1800 Duitse banen

De banenreductie maakt deel uit van een reorganisatie die de kosten bij het verzekeringsbedrijf komende jaren flink moet terugbrengen. Munich Re, waar wereldwijd ongeveer 43.000 mensen werken, liet tegelijk weten ook fors te gaan investeren in digitalisering bij Ergo.

De aankondiging komt niet helemaal onverwacht. Munich Re schroefde recent zijn winstverwachting voor dit jaar al terug, onder meer vanwege hoge kosten rond strategische ingrepen bij dochter Ergo.

Mede door tegenvallende beleggingsresultaten kelderde de winst van Munich Re in het eerste kwartaal met bijna 45 procent tot 436 miljoen euro, meldde de herverzekeraar vorige maand. Ergo zakte zelfs in het rood. Het onderdeel zette een verlies van 25 miljoen euro in de boeken, tegen een winst van 102 miljoen euro een jaar eerder.