Huurcommissie: Verlaging huur Amsterdammers voor lood in water

De commissie behandelde op 10 december zestien Amsterdamse zaken. Voor de beoordeling baseerde de Huurcommissie zich op de norm uit het zogeheten Drinkwaterbesluit, die bepaalt dat er in een liter kraanwater maximaal 10 microgram lood mag zitten.

De huurders moesten het overschrijden van de loodnorm aantonen met een rapport van een erkend laboratorium. De verhuurder kan tegenbewijs aanleveren. In vijftien van de zestien zaken is er volgens de Huurcommissie voldoende aannemelijk gemaakt dat er een gebrek is in de woning, en is de huur verlaagd met 60 procent. De huurverlaging blijft in stand totdat de verhuurder het gebrek heeft verholpen.