Enorme brand in appartementencomplex Londen

LONDEN - In een appartementencomplex in Barking, in het oosten van Londen, woedt een zeer grote brand. Op beelden op sociale media is te zien hoe het vuur een groot gedeelte van een blok appartementen heeft verwoest. De ambulancedienst meldt dat er vooralsnog geen meldingen van slachtoffers zijn.