Dekker en Kamer botsen over les asielkinderen

Een motie van GroenLinks om twee jaar taalles aan asielkinderen op de basisschool te financieren, kreeg een ruime meerderheid achter zich. Ook regeringspartij PvdA steunt de motie. ,,In een jaar is de taalachterstand bij vluchtelingenkinderen niet weggewerkt'', aldus Loes Ypma van de PvdA.

Dekker ziet hier geen reden toe. ,,De huidige regeling werkt al vijftien jaar goed." Ook heeft hij er geen geld voor. Als de Kamer het toch wil, moet ze maar met een goede dekking komen, voegde hij eraan toe. Een jaar extra taalles kost volgens hem 24 miljoen euro.

Rik Grashoff (GroenLinks) is ,,verbijsterd over de halsstarrigheid'' van de staatssecretaris. Uit een enquête van de PO-raad (primair onderwijs) bleek in april dat scholen dringend geld nodig hebben voor het geven van taallessen aa asielkinderen. Ook toen al was het probleem de financiering van het tweede jaar taalonderwijs.