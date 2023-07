Opnieuw crisisoverleg over asiel: kabinet dreigt donderdagavond te vallen

Donderdagavond is er opnieuw crisisoverleg in de top van het kabinet. D66-leider Kaag toont voorafgaand aan dat gesprek nog goede hoop dat het ondanks alles goed komt. „Ik heb altijd gezegd dat het compromis belangrijk is”, zegt de vicepremier. „Er ligt een heel flink pakket, dus met een beetje goede wil zou dat moeten lukken.”

Ook CDA-minister De Jonge toont nog optimisme: „Want op ons allemaal rust een grote verantwoordelijkheid om eruit te komen. Ik denk dat Nederland dat van ons mag verwachten. Niemand is gebaat bij een vallend kabinet.” VVD-bewindspersonen Rutte en Yesilgöz hadden weinig behoefte om vooruit te blikken op het crisisoverleg. Staatssecretaris Van der Burg (Asiel, VVD) ziet nog wat speelruimte, de deadline is volgens hem pas morgen: „En dat is het nog niet.”

Crisissfeer

De crisissfeer is donderdag tot ongekende hoogte gestegen in Den Haag. Rutte zou woensdagavond met machtsvertoon D66 en CU het mes op de keel hebben gezet, door te eisen dat gezinshereniging onderdeel moest zijn van een nieuw stelsel met twee statussen voor asiel. Asielzoekers met een b-status (bijvoorbeeld oorlogsvluchtelingen), zouden dan niet in aanmerking komen voor gezinshereniging. Rutte zou hebben geëist dat beperking van gezinshereniging voor die groep onderdeel zou uitmaken van het pakket. In de top van D66 leeft het gevoel dat de VVD uit is op verkiezingen. „Deze gekozen weg kun je niet overbruggen”, klinkt het in die partij. „Al maanden geleden is gezegd: vraag dit nou niet van ons.”

Razend

Bij CU zijn ze razend over de harde eis, die bij de kleinste coalitiepartij als onverteerbaar wordt gezien. Ook D66-leider Kaag zou direct hebben aangegeven dat het voorstel onacceptabel is. Rutte heeft iets stukgemaakt bij CU door met een stemming te dreigen, wordt geschetst. „Daarmee zet hij ook zijn vicepremier Kaag te kakken”, constateert een betrokkene. „Rutte dwingt CU eruit te stappen.”

Alleen als Rutte zijn harde eis donderdag van tafel veegt, kan het volgens betrokkenen nog lukken. „Maar dan nog zijn de onderlinge verhoudingen beschadigd”, weet een Haagse bron. Gezinshereniging beperken voor oorlogsvluchtelingen is voor D66 en CU in geen enkele variant acceptabel, schetst een hooggeplaatste Haagse bron. „Alsof je zegt dat je geen vis lust en vervolgens een hele menukaart met visgerechten krijgt. Ook geen haring? Ook geen kibbeling?”

Op tafel lag een plan om maximaal 200 gezinsherenigingen per maand toe te staan. Daarna zijn nog andere varianten geopperd. Het is volgens een betrokkene woensdagavond eigenlijk alleen maar over dit punt gegaan. „Het is erg heftig geweest”, zegt een hooggeplaatste Haagse bron. „Het CDA leek ervan te schrikken en probeert om meer tijd te kopen.” Vanuit D66 klinkt dat het CDA zich ook nog tegen beperken van gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen zou kunnen keren. „Een deel van de CDA-achterban gaat toch ook naar de kerk?”, zegt een ingewijde.

Er zou een pakket ’voor 95 procent’ hebben gelegen. Het moeilijkste punt - gezinshereniging - is lang geparkeerd. Dat werd begin deze week afgestoft. Woensdagavond kwam het tot een apotheose. Het is vrijwel de hele avond over dit onderwerp gegaan.

Minderjarige asielzoekers niet meer massaal vooruit sturen

De rest van het pakket bevatte volgens betrokkenen zoet en zuur voor alle coalitiepartijen. Geen enkele verblijfsvergunning zou automatisch meer permanent worden, er zou geen rechtsbijstand meer komen voor asielzoekers met kansloze aanvragen en er zou worden ingegrepen om alleenstaande minderjarige asielzoekers niet meer massaal vooruit te laten sturen zodat ze vervolgens hun familie naar Nederland kunnen laten overkomen.

Bovendien zou er een nieuw detentiecentrum komen voor vreemdelingen en zou opvang voor migranten met kansloze aanvragen worden versoberd. Om D66 tegemoet te komen zouden regels voor sommige arbeidsmigranten worden versoepeld, zodat wat kan worden gedaan aan tekorten in sectoren waar de nood hoog is. Voor CU zou er meer aandacht zijn voor bekeerlingen en lhbti-asielzoekers.