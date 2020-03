Hoekstra laat optie voor verkiezing lijsttrekker open

Bij de christendemocraten worden meerdere mensen gezien als kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Hoekstra is er daar een van. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) worden ook genoemd.

Hugo de Jonge zei recent dat hij het niet zo’n goed idee zou vinden als lijsttrekkerskandidaten de degens zouden kruisen in een verkiezingsstrijd. „Dat is niet de manier om een nieuwe leider te kiezen. Kijk eens hoe dat destijds bij de PvdA afbreuk deed aan die partij”, zei hij in een interview in De Balie in Amsterdam. „Dat brengt dat niet altijd het beste in de partij naar boven.”

Hoekstra zit daar minder geharnast in, laat hij dinsdag weten bij talkshow Op1. „Ik vind dat echt iets wat aan de partij is. Ik kan met elke variant uit de voeten die de partij kiest. Ik denk dat de geschiedenis laat zien dat het allebei kan werken. Bij de PvdA heeft een lijsttrekkersverkiezing een keer goed gewerkt, maar heeft het ook een keer bepaald niet zo goed gewerkt. Het gaat er ook om hoe je dat organiseert.”