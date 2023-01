Biden ’verrast’ door geheime documenten

„Mensen weten dat ik vertrouwelijke documenten en geheime informatie serieus neem”, zei Biden na een vraag van de aanwezige media bij de top in Mexico-stad. Hij benadrukte nog eens dat het Witte Huis volledig meewerkt aan het lopende onderzoek.

Verrast

„Ik werd geïnformeerd over deze ontdekking en was verrast te horen dat er overheidsdocumenten naar dat kantoor waren gebracht”, zo zei Biden. Hij beweert niet te weten wat er in de documenten staat. „Mijn advocaten hebben me niet aangemoedigd te vragen naar wat voor documenten het zijn.”

Biden herhaalde nog eens hoe de documenten gevonden werden bij het opruimen van een oud kantoor, en hoe zijn advocaten „het enige juiste deden” door direct naar de autoriteiten te stappen.

Onbeantwoord

Maar de president liet ook een paar belangrijke vragen onbeantwoord. Hoe het bijvoorbeeld kan dat er geheime documenten uit het kantoor van de vicepresident in een privé-kantoor terecht konden komen. En hoe het kan dat die documenten daarna jarenlang bleven liggen.

Ook blijft het onduidelijk waarom de ontdekking van de documenten nu pas naar buiten komt, terwijl de ontdekking al in november, een paar dagen voor de belangrijke midterm-verkiezingen, werd gedaan.

Biden ging ook niet in op de kritiek uit Republikeinse kringen. De Republikeinen vinden het hypocriet en oneerlijk dat voormalig president Trump wordt onderzocht en mogelijk vervolgd voor het meenemen van vertrouwelijke documenten, terwijl Biden nu ook documenten mee blijkt te hebben genomen.

Hoewel het bij zowel Trump als Biden gaat om vertrouwelijke documenten, zijn er wel een paar duidelijke verschillen tussen de twee zaken. Zo nam Trump zo’n 300 documenten mee naar huis, en werkte hij niet mee aan het onderzoek. De FBI moest uiteindelijk een inval doen om de documenten terug te krijgen. Bij Biden lijkt het om slechts tien documenten te gaan, en die zijn vrijwillig ingeleverd.