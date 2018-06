Uitslag Stelling: 'Durfal moet het zelf weten'  

Vrijheid, blijheid, vinden veel lezers, maar bergbeklimmers wekken ook nogal wat irritatie. „Egotripperij van de eerste orde”, vindt iemand. „Vooral als je bedenkt dat Nepalezen die gasten moeten begeleiden en daar hoor je nooit van dat ze de top bereikt hebben. Dat is namelijk hun dagelijks werk!”

De sherpa’s lopen bovendien ook risico, zo stellen diverse deelnemers. „Ze brengen sherpa’s en reddingswerkers ook in gevaar, dat is een lastig issue.” Een ander vindt daarom: „Verbieden deze zogenaamde sport. Andere mensen kunnen hun leven wagen om bergbeklimmers die zo hoog in problemen komen te redden.”

Wie bergen wil beklimmen maakt een persoonlijke keuze, vinden bijna alle respondenten. „Maar ga niet achteraf huilen als er iets mis gaat”, voegt een van hen daar aan toe. De gevaren worden volgens driekwart van de stemmers onderschat. „Ik vind het prachtig en zou dat zelf willen durven. Maar het geeft een enorm risico, daarvan blijkt niet iedereen van doordrongen”, verklaart iemand. Een ander zegt: „Ook al geeft het een kick, nadenken over de consequenties is een must. Gevaar zoeken vind ik geen keuze, zeker niet als man en vader.” Maar een lezer stelt: „Als je dan toch zo’n durfal bent, moet je ook met de consequenties kunnen leven.”

Diverse mensen wijzen er op dat bergbeklimmen niet gevaarlijker is dan sommige andere sporten, „zoals skiën, schaatsen of wielrennen.” Iemand vertelt: „Ik ben zelf speleoloog, dus krijg ook wel eens vragen of het niet gevaarlijk is. Nee. Je neemt risico's, maar per saldo gebeuren er minder ongelukken dan in het verkeer.” Een ander werpt tegen: „Als je zonder gordel in de auto zit, word je (flink) beboet, het is namelijk gevaarlijk. Maar als je extreme ’sporten’ beoefent is dat opeens sportief, ook al is het vele malen gevaarlijker dan zonder gordel rijden!”

Over de financiële gevolgen als er iets mis gaat zijn de meningen verdeeld. Ruim 40% vindt dat familie van de klimmer de kosten van een reddings- of bergingsoperatie moet dragen. Een kwart van de stemmers adviseert een dekkende verzekering af te sluiten, terwijl zo’n 20% hier een taak weggelegd ziet voor de bergsportbond. „Laten zij net zoveel premie betalen als de kosten van een reddingsoperatie zijn. Dit zal het aantal klimmers verminderen” adviseert iemand.

Een ander heeft als tip: „Bestempel alle sporten die vrijwillig worden beoefend als eigen risico. Dan hoeven werkgevers en zorgverzekeraars er niet voor op te draaien en kan de premie omlaag.”

Tweederde van de stemmers begrijpt wel het bereiken van een bergtop een kick kan geven. Een lezer zegt: „Over de gevaren moet je niet zeuren. Het ergste is de zooi die ze achterlaten.” Als het aan vrijwel alle respondenten ligt, krijgen bergsporters een boete als ze troep - lege zuurstofflessen, kapotte tentjes - laten liggen.

Een deelnemer adviseert: „De Mount Everest is al zo vaak beklommen, we weten nu wel dat het kan. Laat die berg verder met rust, het wordt er veel te druk en veel te vies met al die toeristen.”

Eline Verburg