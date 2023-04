17 nieuwe restaurants met Michelinster, een krijgt er twee: bekijk ze op de kaart

De nieuwkomers met een ster zijn: Karel 5 in Utrecht, Château Neercanne in Maastricht, Vanderveen in Amsterdam, Lizz in Gouda, Flavours in Weert, Brass Boer Thuis in Zwolle, Bistro de la Mer in Amsterdam, Central Park in Voorburg, Restaurant Smink in Wolvega, Studio in Maastricht, Maeve in Utrecht, Coulisse in Amsterdam, Codium in Goes, De Woage in Gramsbergen, Yama in Rotterdam, Au Coin Des Bons Enfants in Maastricht en Basiliek in Harderwijk.

’Verbluffend’

Vinkeles van chef Jurgen van der Zalm was dit jaar het enige restaurant dat er een tweede ster bij kreeg. De Michelin Gids roemt het „klassiek vakmanschap in de vorm van verbluffende sauzen en speelse creativiteit.” Nederland telt in totaal twintig zaken met twee sterren.

Lees hieronder verder

De award voor beste sommelier van het jaar ging naar Nadine Mögling van restaurant Bij Jef in Den Hoorn op Texel, dat een Michelinster heeft.

Dit jaar werden voor de derde keer ook de zogenoemde groene sterren uitgereikt aan restaurants die koploper zijn op het gebied van duurzaamheid. Vier restaurants werden met deze onderscheiding bekroond: Hof Aan Zee in Koudekerke, Rotonde in Rotterdam, Morille in Koudekerke en De Dyck in Woubrugge. In 2022 behaalden drie zaken een groene ster.

In totaal heeft ons land nu twee restaurants met drie sterren, 20 met twee sterren en 103 restaurants met één ster. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemt het hoge aantal nieuwe zaken met een ster „bizar”, zegt voorzitter Marijke Vuik. Het aantal nieuwe sterrenzaken zegt volgens Vuik „genoeg over de kwaliteit van ’fine dining’ in Nederland.”

In 2022 en 2021 werden nog tien nieuwe Michelinsterren uitgedeeld.