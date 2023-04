Zeventien nieuwe restaurants met Michelinster, een krijgt er twee

De nieuwkomers met een ster zijn: Karel 5 in Utrecht, Château Neercanne in Maastricht, Vanderveen in Amsterdam, Lizz in Gouda, Flavours in Weert, Brass Boer Thuis in Zwolle, Bistro de la Mer in Amsterdam, Central Park in Voorburg, Restaurant Smink in Wolvega, Studio in Maastricht, Maeve in Utrecht, Coulisse in Amsterdam, Codium in Goes, De Woage in Gramsbergen, Yama in Rotterdam, Au Coin Des Bons Enfants in Maastricht en Basiliek in Harderwijk.

In 2022 en 2021 werden nog tien nieuwe Michelinsterren uitgedeeld.