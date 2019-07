Afschuw om spoor van ellende Algerijnse fans

Een vrouw loopt langs de Avenue de la Grande Armee waar een Ducati-winkel, en nog twee andere shops, werden geplunderd. Ⓒ AFP

PARIJS - De moeder is dood, haar baby zwaargewond naar het ziekenhuis, een tweede dochter (17) in wanhoop achtergelaten. De puinhopen van Algerijnse wildebrassen die nota bene een voetbaloverwinning ’vierden’ leiden tot grote woede in Frankrijk.