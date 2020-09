’15-jarige schiet leeftijdsgenoot op weg naar school in het gezicht’

Agenten en betrokkenen voor Kesgrave High School in het oosten van Engeland na een schietpartij waarbij een 15-jarige leerling zwaargewond raakte. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Media

SUFFOLK - Een 15-jarige jongen is in het Verenigd Koninkrijk beschuldigd van een poging tot moord op een andere jongen van 15. Hij zou zijn leeftijdsgenootje op weg naar school met een wapen in het gezicht hebben geschoten.